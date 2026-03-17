- Auf dem Gelände des Weissen Hauses steht jetzt eine Statue des italienischen Entdeckers Christoph Kolumbus. Damit setzt Donald Trump ein Zeichen: Nach der Tötung von George Floyd im Jahr 2020 hatten mehrere US-Städte ihre Kolumbus-Statuen entfernt.
- Die Leipziger Buchmesse knackt erstmals die Marke von 300'000 Besucherinnen und Besuchern. Trotz der ausgelassenen Stimmung in Leipzig plagen die Branche Sorgen.
- Nach einer rund vierjährigen Pause hat die K-Pop-Band BTS im südkoreanischen Seoul ihre Bühnenauszeit beendet – mit einem Konzert vor über 100'000 Fans.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Donald Trump setzt Zeichen – mit Kolumbus-Statue
- Leipziger Buchmesse knackt Besucherrekord
- Comeback-Show und rekordverdächtiger Albumstart: BTS sind zurück
- Er war «Xander Harris»: «Buffy»-Star Nicholas Brendon ist tot
- Labubu-Film von «Paddington»-Regisseur geplant
- Katerina Poladjan überzeugt mit ihrem Roman «Goldstrand»
- Spacey-Prozess wird nach aussergerichtlicher Einigung ausgesetzt
- «Heldin» wird mit neuem «Box Office Quartz» ausgezeichnet
- Verharmlost dieser ESC-Song die Gefahren einer Sexualpraktik?