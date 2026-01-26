- Das Kino «Corso» am Zürcher Bellevue wird seine Tore schliessen – wegen Renovationsarbeiten. Filme werden vermutlich nur noch bis im Jahr 2029 gezeigt.
- Rocklegende Bruce Springsteen reagiert mit einem ICE-Protestlied auf die Einsätze von «König Trumps Privatarmee» in Minneapolis. Er erinnert an die Opfer – und fordert zum Widerstand auf.
- Sal Buscema war einer der letzten noch lebenden Comic-Schöpfer, dessen Karriere bis ins «Silver Age» der 1960er-Jahre reicht. Nun ist der Künstler im Alter von 89 Jahren gestorben.
Themen in diesem Liveticker
