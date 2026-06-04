Welchen neuen «Nebenjob» hat Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz? Wen hat ein britischer Radiosender aus Versehen für tot erklärt? Und wann kam der legendäre Panton Chair auf den Markt? Testen Sie Ihr Wissen zu den Kulturmomenten der letzten Wochen – im Kulturquiz.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.