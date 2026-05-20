«Such dir einen reichen Mann», soll Chers Mutter zu ihr gesagt haben. Ihre Antwort: «Mom, ich bin ein reicher Mann.»

Mit ihren legendären Songs, Outfits und Sprüchen wurde Cher weltbekannt. Sogar einen Oscar kann die US-Amerikanerin ihr eigen nennen. Zu ihrem 80. Geburtstag stellen wir die Frage: Wie viel wissen Sie über die Popikone?