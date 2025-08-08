Den US-Präsidenten als Häftling ans Kreuz zu schnallen: Ist das nur geschmacklos oder schon genial? Kalkulierte Provokation ist es allemal. Und wenig originell, meint Kunsthistoriker Axel Gampp.

Ein Kunstwerk von Mason Storm wirft Wellen der Empörung. Die Zuger Galerie Gleis 4 will es nun nicht mehr im Bahnhof Basel SBB zeigen und begründet ihren Rückzieher mit Sicherheitsbedenken. Sie fürchte Störaktionen. Das Kunstwerk werde im September aber andernorts in Basel ausgestellt, sagte die Galerie der Basler Zeitung. Wo, das könne man noch nicht sagen.

Geschmackslos?

Trump wird in oranger Häftlingskleidung gezeigt: Er ist wie ein Schwerstverbrecher auf der kreuzförmigen Pritsche festgeschnallt. Wie ein Delinquent, den jetzt die Todesstrafe durch Giftspritze ereilt. Gleichzeitig sieht er eben aus wie ein Gekreuzigter.

Legende: Wochen bevor das Werk überhaupt hängt, kommt es zu Debatten: «Saint or Sinner» zeigt US-Präsident Donald Trump im orangenen Häftlingsanzug; je nach Deutungsansatz ans Kreuz oder an ein Hinrichtungsbett geschnallt. Bakerhouse Gallery

Auf Social Media und auf dem Medienportal kath.ch machen Gläubige ihrer Empörung Luft: Das Kunstwerk sei geschmacklos und verletze religiöse Gefühle. Der Zürcher Theologieprofessor Simon Peng-Keller nannte das Werben der Galerie mit dieser «Skandal-Kunst» schlicht «billig». Selbst aus Österreich meldete sich ein Bischof und nannte das Kunstobjekt «abartig».

Schon verkauft

Gelassener nimmt es der Basler Kunsthistoriker, Dozent für Kunstgeschichte an der Universität Basel und praktizierender Katholik Axel Gampp. Es ginge fast nicht einfacher, Aufmerksamkeit zu erzielen, als die beiden grossen Nummern Jesus und Trump schlicht «zusammenzumontieren».

Die Zuger Galerie Gleis 4 hat die Skulptur schon vor der Ausstellungseröffnung verkauft. Die Werbung für Galerie und Künstler hat also hervorragend funktioniert. Aber tut dies auch das Kunstwerk? Gampp hat Zweifel.

Niemand hat ein Copyright aufs Kreuz

Das Kreuz ist ein Symbol, das alle nutzen können. Niemand hat das Copyright darauf. In provokanter Form garantiert es Aufschrei und Aufmerksamkeit, die stärkste Währung heutzutage. Darauf setzen auch Popstars: Etwa die «Queen of Pop» Madonna, die sich auf der Bühne an ein Kreuz hängen liess.

Legende: Dieser Auftritt ging in die Pop-Geschiche ein: Madonna in der Londoner Wembley Arena bei ihrer «Confessions"-Welttournee. (1.8.2006) Getty Images/Dave Hogan

Schon seit jeher wurde das Kreuz persifliert oder dem christlichen Kontext entrissen. Los ging es bereits in der Antike. Ein anti-christliches Graffito zeigt einen gekreuzigten Esel. Es handelt sich um böse Polemik gegenüber dem Christus-Glauben.

Legende: Das Alexamenos-Graffito ist eine antike Ritzzeichnung, die im 19. Jahrhundert in Rom entdeckt wurde. Sie wird oft als eine der frühesten bekannten bildlichen Darstellungen der Kreuzigung Jesu interpretiert, obwohl sie spöttisch gemeint ist. IMAGO/imagebroker

Wie wenig originell die Idee von Mason Storm ist, mag ein anderes Beispiel der jüngeren Kunstgeschichte zeigen: die Skulptur «McJesus» des Finnen Jani Leinonen. Mit seinem McDonald's-Clown am Kreuz wollte er Konsumkritik üben.

Legende: Das Werk «McJesus» von Jani Leinonen war 2023 im mittlerweile geschlossenen Forbidden Art Museum in Barcelona zu sehen. Die Sammlung des Museums umfasst Werke, die aus politischen, sozialen oder religiösen Gründen zensiert, verboten oder angeprangert wurden. Getty Images/Manuel Medir

Kunsthistoriker Axel Gampp zweifelt, ob Mason Storm, der Erschaffer der Skandal-Skulptur «Saint or Sinner» (zu Deutsch: Heiliger oder Sünder), sich der langen Kulturgeschichte des Kreuzes bewusst ist: «Man hat ein schales Gefühl dabei und fragt sich, ob der Künstler die Polysemantik – also diese Vielschichtigkeit des Kreuzes – wirklich mitbedacht hat.»

Über Mason Storm Box aufklappen Box zuklappen Legende: «Der mit der Maske»: Was schon Musiker wie Sido und Cro für sich zu nutzen wussten, kann auch Künstler Mason Storm. Mit der Maske schafft er ein Markenzeichen – und ein mysteriöses Image. Bakerhouse Gallery Der britische Künstler Mason Storm (*1981 in London) ist für seine provokativen wie humorvollen Kunstwerke bekannt. In einer Pressemitteilung der Galerie Gleis 4 heisst es, er habe keinen traditionellen Ausbildungsweg durchlaufen, sei aber schon im Teenageralter mit Kunst in Kontakt gekommen und habe 15 Jahre lang einen von Kunststudierenden unterrichteten Kurs in einem Jugendzentrum besucht. Danach habe er sich einer «kunstfernen» Karriere als Rechtsanwalt und Sicherheitsdienstleister gewidmet. Doch nach der Wiederentdeckung seiner künstlerischen Ader und einer Einladung zu einer Ausstellung sei er allmählich zu seiner ursprünglichen Leidenschaft zurückgekehrt. Seit 2010 hält er seine Identität verborgen und inszeniert sich als geheimnisvoller Künstler. Laut eigenen Angaben arbeitete Storm mit Street-Art-Legende Banksy zusammen. Seither trägt er eine Maske und macht ein Geheimnis um seine Person.

Theologisch gesehen ist das Kreuz an und für sich ein Skandalon. Mit Blick auf den Gekreuzigten sagt die Bibel nämlich: «ecce homo», das ist ein Mensch. Und seht, was ihr Menschen Grausames mit Menschen macht. Das Kreuz prangert Unmenschlichkeit, Gewalt und Machtmissbrauch an. Und der Gekreuzigte ist gerade nicht der Verbrecher. Sondern das Opfer des Imperialismus der Römer.

Dieser zentrale Gedanke der Jesusgeschichte geht in Storms Skulptur nicht auf. Aber darüber aufregen will sich der Kunsthistoriker Axel Gampp nicht: «Das jetzt gross aufzublähen? – Ich weiss nicht, ob es das wirklich wert ist.»