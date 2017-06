Er verpflichtete sich für fünf Jahre, doch die Legion bestimmt sein ganzes Leben: Ein Schweizer Fremdenlegionär schaut zurück.

Legionär 5720 22 min, aus Reporter vom 24.11.2013

In der Schweiz hatte er keine Zukunft: Mit 18 Jahren ging der Verdingbub Leonhard Buholzer nach Frankreich. Er heurte bei der Fremdenlegion an. Von da an war er Fritz Eichenberger oder Legionär Nr. 5720.

Odysse durch Europa im Krieg

Er verpflichtete sich für fünf Jahre, kämpfte für Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Es war der Beginn einer Odysse durch die Kriege Europas.

Er wurde verwundet, kam in Kriegsgefangenschaft. Nach der Flucht landete er bei den jugoslawischen Partisanen. Er fand eine Liebe und erlitt einen schrecklichen Verlust.

Rückkehr zur Legion

Der Krieg und die Legion bestimmen sein Leben bis heute. Er kehrte zurück in die Schweiz, zog dann in ein Heim für Legionäre in Südfrankreich.

Im Film von Marianne Schneider schaut der ehemalige Legionär zurück auf seine Zeit in der Fremdenlegion und seine Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg.