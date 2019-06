Leichte Sprache ist eine stark vereinfachte Form der Standardsprache. Sie verzichtet auf Fremdwörter und vermeidet komplexe Satzstellungen wie Nebensätze, Substantivierungen oder Passivsätze. Sie richtet sich spezifisch an Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung.

Einige Medienhäuser wie der Deutschlandfunk bieten Nachrichten in einfacher Sprache, Link öffnet in einem neuen Fenster an.