Taner Tanyeri ist 41 Jahre alt. Er wurde in Istanbul geboren und ist dort aufgewachsen. Wegen seiner sozialistischen Gesinnung musste er zweimal im Gefängnis, wo er gefoltert wurde und in den Hungerstreik ging.

Als politischer Flüchtling kam Taner Tanyeri in die Schweiz. Hier arbeitete er als interkultureller Dolmetscher und schloss seinen Bachelor in Sozialer Arbeit mit der Abschlussarbeit «Homosexualität im Islam» an der Hochschule für Soziale Arbeit in Basel ab.

Heute arbeitet er als Sozialarbeiter beim Kinder- und Jugendhilfezentren und ist Volontär bei «Queer Amnesty».