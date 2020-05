Mode in Zeiten von Covid-19: Wenn schon Mundschutz, dann mit Stil. Viele setzen auf selbst genähte Stoffmasken. Wir haben auf Facebook gefragt, Link öffnet in einem neuen Fenster: Was trägt ihr so? Hier sind die Antworten.

Bild 1 / 7 Legende: Sommermodell für mehr Luft, dahinter ist eine Lage Baumwollstoff vernäht. Petra Brinki Bild 2 / 7 Legende: Maske und Hut stehen ihr gut. Da kann nichts mehr schief gehen. Nadja Röll Bild 3 / 7 Legende: Warum nur eine Maske? Eigentlich braucht man eine zu jedem Outfit. Maren Wieczorek Bild 4 / 7 Legende: Ein Shakespeare-Zitat passt immer. Auch auf einen Mundschutz. Nunay Bizkitz Bild 5 / 7 Legende: Zunge raus! Geht auch mit Mundschutz. Gunda Lottermoser-Niedermeyer Bild 6 / 7 Legende: Blau-weiss: dekorativer Mundschutz einer Musterschülerin. Ursula Minder Bild 7 / 7 Legende: Humor ist, wenn man trotzdem tanzt. Oder wie ging das nochmal? Lars Prestin