Frederek Musall ist Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. Er engagiert sich seit Jahren für den jüdisch-muslimischen Dialog und seine Perspektiven. In seiner Forschung beschäftigt sich Musall u.a. mit Jüdischer Philosophie, insbesondere in ihren Beziehungen zu arabisch-islamischem Denken sowie modernem rabbinischen Denken und jüdischer Gegenwartskultur.