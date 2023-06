Kitsch oder Kunst? Beides! Mit Charme, Chuzpe und schlechten Tricks erobern zwei dilettantische Zauberer die Strassen und das Netz. Was hat es mit den TikTok-Stars Siegfried & Joy auf sich?

Wie sieht die «Magie» von Siegfried & Joy aus? Ein wehender goldener Vorhang, dramatische Musik von Céline Dion – dann fällt der Vorhang, und Siegfried, der sich zu Beginn des «Tricks» noch dahinter befand, ist verschwunden. Wobei: Ganz verschwunden ist er nicht. Vielmehr versteckt er sich – für das Publikum gut sichtbar – hinter einem Strassenschild.

Ein Zauber-Fail? Im Gegenteil: Statt Buhrufen erntet das deutsche Magierduo für seine durchschaubaren Tricks tosenden Applaus.

01:59 Video Siegfried & Joy: Zwei Zauberer in Zürich Aus Kultur Webvideos vom 01.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Auf TikTok haben Siegfried d’Amour und Joy Leslie, wie die beiden mit vollem unbürgerlichen Namen heissen, bereits über eine Milllion Followerinnen und Follower. Allein auf dieser Plattform zählen ihre Videos über 75 Millionen Aufrufe. Auf den Internet-Hype folgen umjubelte Shows in ganz Deutschland, in London, Wien, Zürich oder Amsterdam.

Woher kommt der Erfolg des Duos? Bruce Lee meinte einmal: «Ich fürchte nicht den Mann, der 10’000 Kicks einmal geübt hat. Ich fürchte mich vor dem, der einen Kick 10’000 Mal geübt hat.» Bei Siegfried & Joy ist es nicht der eine Kick, sondern der eine Trick.

Fürchten muss sich da gar niemand, denn obwohl sie den Vorhang-Trick schon 10’000-mal gemacht haben, ist bei der Umsetzung noch viel Luft nach oben. Doch darum geht es natürlich nicht. Denn neben ihrer goldigen Aufmache und dem goldenen Vorhang gibt es eine dritte treue Begleiterin: die Selbstironie, den Schlüssel zum Erfolg.

Legende: Siegfried & Joy & Selbstironie: Die übergrossen Sonnenbrillen des magischen Duos verdecken dessen Augenzwinkern. IMAGO/POP-EYE

Ein guter Magier schafft es, den Blick des Publikums geschickt an einen bestimmten Ort zu lenken, während sich der eigentliche Trick ganz woanders abspielt. Siegfried & Joy gelingt dies meisterhaft. Zwar ist das, was sich hinter dem Vorhang abgeht, keine Hexerei und schnell entschlüsselt.

Doch die wahre Verwandlung geschieht nicht hinter, sondern vor dem Vorhang. Dort, wo es die Zusehenden am wenigsten vermuten: bei sich selbst. Apathische Passantinnen und Passanten verwandeln sich binnen Sekunden in ein jubelndes Publikum. Magisch!

Wie ist das Projekt entstanden? Siegfried d’Amour und Joy Leslie, deren Name an die berühmten, ungleich weniger komischen Magier Siegfried und Roy erinnert, erfinden sich 2016 und beginnen kleine Shows in Deutschland zu spielen. Damals schon zieht die gleiche Zauberformel: Charme, Goldvorhang und durchschaubare Zaubertricks.

Von der Corona-Pandemie lassen sie sich nicht bremsen. Im Gegenteil. Da die Theater geschlossen sind, machen sie die Strasse zur Bühne, die Passantinnen zu Kameraleuten und sich selbst zu Internet-Stars.

Bewusst schlecht zaubern – warum macht man so was? Das Wichtigste für Siegfried und Joy sei es, die Menschen zum Lachen zu bringen. Das Publikum soll – wenn auch nur für einen kurzen Augenblick – den Alltag vergessen und sich verzaubern lassen, so Siegfried d’Amour, der mit seinem Anzug um die Wette strahlt.

Wie geht es jetzt weiter? Dutzende Bühnenshows sind geplant, viele davon bereits ausverkauft. Auch auf der Strasse wollen sie weiter für Magie sorgen. Ob in Wien, Berlin oder Schmalfördern, ist dem Duo egal: «Wir bringen Las Vegas dahin, wo es gebraucht wird.»