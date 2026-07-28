Zwei historische Theater im brasilianischen Amazonasgebiet sind als Unesco-Welterbe anerkannt worden.

Das Teatro Amazonas in Manaus und das Theatro da Paz in Belém seien wichtige Zeugnisse des kulturellen und architektonischen Reichtums ihrer Zeit, teilte die brasilianische Unesco-Vertretung mit.

Unter der Bezeichnung «Teatros da Amazônia» umfasst die Welterbestätte die beiden Opernhäuser mit den sie umgebenden Plätzen in Belém und Manaus.

Die Ensembles entstanden während des sogenannten «Goldenen Zeitalters» Amazoniens infolge des wirtschaftlichen Aufschwungs durch den Kautschukboom zwischen 1879 und 1912.

Im Stil des Neoklassizismus und Neobarock

Inspiriert von französischer und europäischer Architektur und mit Motiven aus der Amazonasregion gestaltet, sollten sie den politischen und städtebaulichen Ehrgeiz der damaligen Zeit zum Ausdruck bringen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Das Teatro Amazonas, 1896 eröffnet, gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen von Manaus und ist ein wichtiger Anziehungspunkt für den internationalen Tourismus. Bildquelle: Reggo/Roumen Koynov/Nomination file. 1 / 4 Legende: Das Teatro Amazonas, 1896 eröffnet, gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen von Manaus und ist ein wichtiger Anziehungspunkt für den internationalen Tourismus. Reggo/Roumen Koynov/Nomination file

Bild 2 von 4. Wie stark sich die damalige Elite an Europa orientierte, zeigt sich auch im Teatro Amazonas: Eine Deckenmalerei im Zuschauerraum ist so gestaltet, dass sie den Blick von unten auf den Eiffelturm in Paris suggeriert. Bildquelle: IMAGO/Pond5 Images. 2 / 4 Legende: Wie stark sich die damalige Elite an Europa orientierte, zeigt sich auch im Teatro Amazonas: Eine Deckenmalerei im Zuschauerraum ist so gestaltet, dass sie den Blick von unten auf den Eiffelturm in Paris suggeriert. IMAGO/Pond5 Images

Bild 3 von 4. Das Theatro da Paz befindet sich im Park Praça da República in Belém. Es umfasst 1100 Plätze und wurde 1878 eröffnet. Bildquelle: IMAGO/AGB Photo. 3 / 4 Legende: Das Theatro da Paz befindet sich im Park Praça da República in Belém. Es umfasst 1100 Plätze und wurde 1878 eröffnet. IMAGO/AGB Photo

Bild 4 von 4. Das Bühnengemälde im Konzertsaal des Theatro da Paz aus dem Jahr 1890 ist eine Allegorie der Republik, geschaffen vom Franzosen Carpezat. Bildquelle: Nomination File/Marivaldo Pascoal. 4 / 4 Legende: Das Bühnengemälde im Konzertsaal des Theatro da Paz aus dem Jahr 1890 ist eine Allegorie der Republik, geschaffen vom Franzosen Carpezat. Nomination File/Marivaldo Pascoal Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mit der Aufnahme sind die beiden Häuser nach Angaben des brasilianischen Instituts für das historische und künstlerische Erbe (Iphan) die ersten Kulturstätten der nördlichen Region Brasiliens auf der Unesco-Welterbeliste. Brasilien kommt damit auf 26 Welterbestätten.