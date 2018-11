«A part entière», Link öffnet in einem neuen Fenster wurde von Laure Donzé mitgegründet. Es ist ein kreatives Zwischenjahr für junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren, die am Übergang von Schule und Lehre oder Studium stehen.

In einer Villa in Delémont besuchen die Jugendlichen Kurse, entwickeln Projekte und Gruppenarbeiten zu Themen aus dem Bereich Natur, Gesellschaft oder Kunst. Einen Tag pro Woche arbeiten sie in einer am Projekt beteiligten Firma.

Das Ziel: Die Jugendlichen sollen Selbstverantwortung, Teamgeist, Kreativität und einen kritischen Geist entwickeln. Je nach Gehalt der Eltern kostet das Zwischenjahr zwischen 1500 und 24'000 Franken.