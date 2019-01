Urban Federer, geboren 1968, entschied sich im Alter von 20 Jahren, Mönch in Einsiedeln zu werden. Er wuchs in Zürich auf und hatte sich für das Gymnasium des Klosters Einsiedeln entschieden, um im Winter Skifahren zu können. Nach dem Studium (Theologie, Philosophie, Geschichte und Germanistik) arbeitete er an der Stiftsschule als Lehrer und wurde 2013 zum Abt gewählt.