Friedrich Nietzsche wurde als Sohn eines lutherischen Pfarrers 1844 in Röcken geboren. Bis zum Schluss seines bewussten Lebens stritt sich Nietzsche mit der Kirche und dem Christentum, wovon eine seiner letzten Schriften (1888) mit dem Titel «Antichrist. Fluch auf das Christentum» zeugt.

Auch in Nietzsches nachgelassenen Notizen findet sich die Bemerkung: «Mit dem Christentum werde ich nicht fertig.» In sämtlichen seiner Schriften setzte er sich immer wieder mit religiösen Themen auseinander – von den alten Griechen, über den Hinduismus und den Buddhismus bis zum Katholizismus und Protestantismus.

Nach 10-jähriger Krankheit und leben in geistiger Umnachtung starb Nietzsche 1900 in Weimar im Haus seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche. Alle Werke Nietzsches sind digitalisiert vorhanden auf www.nietzschesource.org, Link öffnet in einem neuen Fenster.