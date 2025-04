Offiziersgattin Regula Engel begleitete ihren Ehemann in den französischen Solddienst und kämpfte an der Seite Napoleon Bonapartes. In ihren Memoiren erzählt sie vom Glanz und Elend des Söldnerlebens.

«Es war ein prächtiges Schauspiel, als wir beinahe 200 Segel stark von Toulon abfuhren», berichtet die Schweizerin Regula Engel. Es ist der 19. Mai 1798, die französische Flotte sticht ins Meer Richtung Ägypten. Mit an Bord des Flaggschiffs «L'Orient» ist nicht nur Kommandant Napoleon Bonaparte, sondern auch der Offizier Florian Engel und seine Frau Regula. Sie hat das Erlebte später aufgeschrieben.

Legende: Napoleon Bonaparte und seine Generäle (links) in Toulon bei der Einschiffung für den Ägyptenfeldzug 1798 in einer zeitgenössischen Darstellung. Pierre Martinet/Wikimedia Commons

Auf der Überfahrt lernt Regula Engel Napoleon persönlich kennen. Er habe sie auf eine Tasse Kaffee oder eine Prise Schnupftabak eingeladen, notiert sie: «Bonaparte pflegte ein Spässchen mit mir zu haben. Wenn er mir begegnete, lud er mich ein: ‹Will Sie auch eine Prise Tabak, meine kleine Schweizerin?›»

Die Anwesenheit von Schweizer Söldnern in Napoleons Armee war keine Ausnahme: «Innerhalb der Eidgenossenschaft war das Dasein als Söldner vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ein Massenphänomen. Man geht davon aus, dass Hunderttausende angeworben worden sind», sagt Nathalie Büsser, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Zürich. 1789 umfassten die eidgenössischen Truppen in Frankreich über 14'000 Männer.

Die Schweiz und das Soldwesen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Angehörige der Schweizer Regimente in französischen Diensten im Jahr 1812. Jean Sorieul/Wikimedia Commons Spätestens seit den Erfolgen der Eidgenossen bei den Burgunderkriegen 1474 bis 77 waren Schweizer Söldner in ganz Europa beliebt: «Alle umliegenden Mächte wollten die Haudegen haben, die das grosse Ritterheer von Karl dem Kühnen besiegt haben», sagt Historikerin Nathalie Büsser. Das Soldwesen habe die Eidgenossenschaft stark geprägt: «Der Export von militärischen Dienstleistungen, diese Arbeitsmigration, hat staatsbildend gewirkt. Zudem sorgte sie für den Zustrom grosser finanzieller Mittel in die eher ärmliche Eidgenossenschaft.»

Die Schweizerin Regula Engel ist nicht die einzige Frau, die mit der französischen Armee nach Ägypten reist. Schon nur auf dem Flaggschiff seien sie 14 Offiziersfrauen gewesen, davon zwei Schweizerinnen: die Ehefrauen der Offiziere Engel und Schmid aus Vevey, berichtet sie in ihren Lebenserinnerungen.

Regula Engel greift zur Waffe

In Ägypten greift Regula Engel auch zur Waffe: Als auf dem Feldzug Offiziere fehlen, zieht sie kurzerhand eine Uniform an und versieht den Dienst eines Leutnants. Sie lässt 17 Soldaten, die betrunken ins Lager zurückkommen, entwaffnen und für zwei Tage in Arrest setzen. «Die Offiziere unseres Regiments rühmten meine militärische Haltung und meine vollen Schweizer Waden gar sehr.»

Legende: Frauen sind vor allem im rückwärtigen Teil der Armee präsent. Das Gemälde von 1906 zeigt französische Soldaten, die bei einer Markthändlerin einkaufen. Adrien Moreau/Wikimedia Commons

Es sei keine Ausnahme gewesen, dass Frauen ihre Söldner- oder Offiziersgatten begleitet hätten, sagt Historikerin Nathalie Büsser. Ab dem 15. Jahrhundert seien sie im Kriegswesen stärker präsent gewesen, vor allem im sogenannten Tross, dem rückwärtigen Teil einer Armee: «Dort haben sie die Söldner versorgt, haben Garküchen betrieben oder als Wäscherinnen gearbeitet. Sie waren Prostituierte, Geliebte und Ehefrauen.»

Nathalie Büsser zeigt, dass Frauen auch in Kriegshandlungen involviert gewesen sind: «Es gibt Bilder, die Frauen zeigen, die plündern, die Vieh wegtreiben. Frauen haben auch Wachdienste übernommen.» Wie selbstverständlich die Anwesenheit von Frauen gewesen ist, zeigten Darstellungen, wie zum Beispiel die Alpenüberquerung in der Luzerner Chronik von Diebold Schilling.

Der Alltag der Söldner Box aufklappen Box zuklappen Legende: Schweizer Söldner überqueren die Alpen, unter ihnen auch eine Frau. Ausschnitt aus der Luzerner Chronik von Diebold Schilling von 1513. Diebold Schilling der Jüngere/Wikimedia Commons Früher waren Söldner erst im Kriegsfall ausgehoben worden, dies änderte sich aber im 18. Jahrhundert mit der Einführung der stehenden Heere. Ab diesem Zeitpunkt waren die Truppen durchgehend im Dienst. Laut Historikerin Nathalie Büsser waren sie in Frankreich in Garnisonsstädten untergebracht, oft bei Privatpersonen, da es noch kaum Kasernen gab. In Friedenszeiten bestand der Alltag der Söldner vor allem aus militärischer Ausbildung; er war allerdings keine Vollzeitbeschäftigung mehr: «Soldaten mussten noch anderweitig Geld verdienen, zum Beispiel als Gastwirte, Schuhmacher, Sattler usw. Die Offiziere dagegen hatten Freizeit, konnten gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgehen oder sich vergnügen.»

Mit dabei waren auch die Kinder, vor allem die Kinder der Soldaten. Die Kinder der Offiziere lebten oft getrennt von ihren Eltern und erhielten eine gute Schulbildung: «Was wir heute als Rabeneltern bezeichnen würden, war in dieser Zeit überhaupt nicht ungewöhnlich», stellt Historikerin Büsser fest.

Napoleon tauft Engels Kinder

Regula Engel bringt 21 Kinder auf die Welt, meist lebt sie aber getrennt von ihnen. In den Memoiren steht: «Ich behielt immer nur das jüngste. Die andern waren bei guten Freunden untergebracht. Und sobald ein neues kam, brachten wir das vorhergegangene wieder ebenso in Sicherheit.» Dieses Arrangement ermögliche ihr, ihren geliebten Ehemann zu begleiten, schreibt Regula Engel.

Legende: Die französische Armee kämpft in Ägypten, auf dem Gemälde von 1808 die Schlacht bei den Pyramiden vom 21. Juli 1798. Louis-François Lejeune/Wikimedia Commons

In Ägypten gebärt die Offiziersgattin Zwillinge, was das Ehepaar vor eine Herausforderung stellt: Was tun, wenn sich kein christlicher Priester für die Taufe findet? In die Bresche springt kein Geringerer als der Kommandant Napoleon Bonaparte: «Bonaparte taufte die beiden Knaben unter Anrufung der drei heiligen Namen und gab ihnen beiden als Pate den seinigen» - Napoleon Johann Baptist und Napoleon Heinrich.

Die perfekte Dienerin

Nach der Rückkehr nach Frankreich holen die Engels die kirchliche Taufe der Zwillinge nach; eine Zeremonie, bei der erneut Napoleon Bonaparte anwesend ist. Engels steigen mit Napoleon auf und gehören schliesslich zum Hof von ihm und seiner zweiten Ehefrau Marie-Louise von Österreich. Regula Engel schildert Anekdoten, die sie als die perfekte Dienerin zeigen und berichtet stolz, dass sie regelmässig für Napoleons Mutter Laetitia gehalten wird. «Nichts gleicht dem Glücke und der Zufriedenheit, die ich im Jahr 1811 genossen habe.»

Legende: Kaiser Napoleon I heiratet am 2. April 1810 Marie-Louise von Österreich. Regula Engel wird eine Vertraute der neuen Kaiserin. Georges Rouget/Wikimedia Commons

Am Horizont ziehen aber dunkle Wolken auf: 1812 zieht Napoleon gegen Russland in den Krieg. Engels haben Glück und Offizier Florian wird in Spanien gebraucht. Aber mit Napoleons Schicksal wendet sich auch ihr eigenes.

Regula Engels eigenes Waterloo

Als sich die Armeen von Frankreich und der Alliierten am 18. Juni 1815 in der Nähe des Dorfes Waterloo gegenüberstehen, sind auch Regula Engel, Ehemann Florian und ihre Söhne Florian und Joseph – erst zehn Jahre alt – auf dem Schlachtfeld. Die Offiziersgattin überlebt als einzige schwer verletzt. «Trauriger kann wohl kaum eine Lage sein, als die meinige», notiert sie.

Legende: Die Schlacht bei Waterloo war die letzte Schlacht Napoleon Bonapartes, aber auch die letzte Schlacht von Regula Engel und ihrer Familie. William Sadler/Wikimedia Commons

In «normalen» Zeiten seien die Offiziere und ihre Familien in einer solchen Situation gut versorgt gewesen, sagt Nathalie Büsser, Historikerin an der Universität Zürich. Sie hätten mit einer Pension des französischen Staates rechnen können. «Regula Engel hatte wirklich Pech mit den Herrschaftswechseln, sonst hätte sie eine Rente erhalten», bilanziert Büsser.

Die Reise um die halbe Welt

Mangels offizieller Unterstützung macht sich Offizierswitwe Engel auf die Suche nach ihren Kindern. Um Sohn Caspar zu treffen, quert Engel sogar den Atlantik und findet Caspar schliesslich in New Orleans an Gelbfieber erkrankt und im Sterben liegend. Zehn Jahre dauert Engels Suche nach ihren Kindern, schliesslich kehrt sie alleine und ohne Geld in die Schweiz zurück.

Legende: Nach 76 Tagen auf See erreicht Regula Engel 1816 den Hafen von New York. Das Gemälde zeigt die South Street um 1827. William James Bennett/Wikimedia Commons

1821 publiziert Regula Engel ihre Erinnerungen «Frau Oberst Engel. Memoiren einer Amazone aus Napoleonischer Zeit», die sich so gut verkaufen, dass bereits kurz darauf eine zweite Auflage gedruckt wird. Sie schmückt ihre Lebensgeschichte bestmöglich aus, sodass man als Leserin oder Leser oft gar nicht weiss, wo sie übertreibt und ob alles stimmt. Für Historikerin Nathalie Büsser ist die Frage nach der Wahrheit nicht die wichtigste; stattdessen fragt sie, was ihr die Anekdoten bringen.

Die Memoiren als Kampfschrift

Beim Buch gehe es auch um Regula Engels Anspruch auf eine Pension, ist Nathalie Büsser überzeugt. Engel wolle zeigen, wie gut sie und ihre Familie Napoleon und dem französischen Staat gedient hätten: «Durch das Dienen hat man sich Verdienste und Ehre angesammelt. Und wenn man Forderungen an den Kriegsherrn hatte, dann konnte man auf diese Ehren verweisen.»

Legende: Regula Engel stirbt am 25. Juni 1853, wie das Sterberegister des Zürcher Predigerspitals zeigt. Stadtarchiv Zürich/Wikimedia Commons

Familie Engel hat dem französischen Staat viel gedient, viel geopfert und viel Ehre erworben, das zeigen Regula Engels Lebenserinnerungen. Doch vergebens: Regula Engel stirbt mit 92 Jahren verarmt im Zürcher Predigerspital.