Was spricht dafür, dass die Welt ist und auch noch so ähnlich ist, wie wir sie wahrnehmen? Eigentlich spricht alles dafür, nur einen Beweis dafür finden können wir nicht so einfach.

Daran zu zweifeln, dass etwas existiert, erscheint nicht nur auf den ersten Blick unsinnig, sondern auch wenn wir uns nur einbilden, dass wir existieren, muss es jemanden oder etwas geben, der oder das es sich einbildet. Und auch wenn sich dieses etwas nur einbildet, dass es sich etwas einbildet, muss sich wiederum jemand das einbilden. So könnte man das in die Unendlichkeit fortsetzen.

Auch die Theorie, dass unser Gehirn, angeschlossen an eine Maschine, in einer Nährlösung liegt und von einem Wissenschaftler mit Informationen und Impulsen versorgt wird, bringt uns nicht weiter, da es ja dann den Wissenschaftler, die Maschine und unser Gehirn geben muss. Und diese Welt könnten wir ja dann wohl kaum besser erklären, als die, in der wir glauben zu leben. Ganz nebenbei, wäre es ziemlich schwierig, so eine komplizierte Maschine herzustellen, die dann auch noch so gut funktioniert.

Wenn die Welt so existiert, wie wir sie wahrnehmen, ist die Vorstellung mit dem Gehirn im Tank im Prinzip korrekt. Denn unser Gehirn liegt tatsächlich in einer Lösung und wird von einer Art Maschine, die wir Körper nennen, mit elektrischen Impulsen versorgt. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass auch unser Gehirn Körper ist.

Wir können uns ziemlich sicher sein, dass die Welt als Ganzes nicht so existiert, wie wir sie wahrnehmen. Denn allein schon Farben nehmen einige Menschen etwas anders wahr, als andere. Und nicht allein, wenn jemand farbenblind ist, sondern, wenn der Himmel am Abend für den einen etwas rötlicher erscheint und für den anderen etwas mehr pink. Oder Ratten zum Beispiel sehen die Welt ohne Farbe, also nur schwarz weiss und grau. Wenn wir uns jetzt mit einer Ratte unterhalten könnten, würden wir sie nicht davon überzeugen können, dass der Himmel meistens blau ist. Sie weiss ja nicht, was blau ist. Sie wird aber ausserdem der Meinung sein, dass alles schwarz, weiss und grau ist. Natürlich sind wir uns sehr sicher, warum sich die Wahrnehmung der Ratte so sehr von unserer unterscheidet, aber wir können nicht sagen, welche richtig oder falsch ist. Richtig oder falsch gibt es in dem Sinne gar nicht. Aber wir können uns ziemlich sicher sein, dass die Welt existiert, nur sieht sie eben jeder ein kleines bisschen anders. Jedoch haben wir uns darauf geeinigt, dass der Himmel blau, nämlich genau himmelblau ist.

Wir können uns deshalb sicher sein, dass wir sind, weil wir nur an fast allem zweifeln können: am Sehen, am Hören, am Spüren, aber nicht daran, dass wir gerade Denken beziehungsweise Zweifeln. Denn wie kann man daran zweifeln, dass man zweifelt? Allein dann würde man ja schon zweifeln. Und da Zweifeln ein Denkvorgang ist, heisst das, dass wir, wenn wir zweifeln, denken. Und wenn wir denken, muss da auch jemand oder etwas sein, der oder das denkt. Heutzutage könnte es zwar auch ein Computer sein, der über künstliche Intelligenz verfügt, aber das würde ja eigentlich auch keinen so grossen Unterschied machen. Denn im Grunde sind wir ja ein hochentwickelter „Computer der Natur“ mit der besonderen Fähigkeit, bewusst zu sein. Das heisst, das wir uns im Gegensatz zu einem „richtigen“ Computer bewusst sind, dass wir sind.

Und diese Gewissheit setzen wir mit einem beziehungsweise unserem Körper in Verbindung, der ein Teil von uns und gleichzeitig ein Teil der Welt ist. Da es etwas geben muss, was denkt und deshalb auch wahrnimmt, ist es das naheliegendste, dass dies unser Körper ist. Und damit etwas wahrgenommen werden kann, muss es etwas geben, was uns dazu bringt dieses etwas wahrzunehmen. Wenn wir uns dann noch mit anderen Gehirnen darüber austauschen, wie die Welt funktioniert, fühlen wir uns noch sicherer, dass es sie gibt. Sicher sein können wir uns zwar nie, ob wir uns wirklich mit anderen denkenden Gehirnen unterhalten, aber es ist noch ein weiterer Hinweis, der dafür spricht, dass die Welt so ähnlich existiert, wie wir sie wahrnehmen und gleichzeitig ein Hinweis dafür, dass es die Welt ausserhalb unseres Bewusstseins gibt.

Wir haben keinen Hinweis darauf, dass die Welt ganz anders existiert, als wir sie wahrnehmen, aber unendlich viele darauf, dass sie so ähnlich ist, wie wir sie wahrnehmen. Letztendlich ist eine andere Welt im Moment nur ein sehr spannendes Gedankenexperiment, was wir nicht machen könnten, wenn wir die Welt bewiesen hätten.