Die aktuelle Sondernummer des Philosophie Magazins, Link öffnet in einem neuen Fenster widmet sich der weiblichen Sicht auf die Welt von der Antike übers Mittelalter bis in die Gegenwart und lässt zeitgenössische Denkerinnen wir Judith Butler, Elisabeth Badinter, Antje Schrupp oder Ruth Hagengruber zu Wort kommen. Das Heft ist erhältlich im Buchhandel oder am Kiosk.