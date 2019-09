Julia Ebner, geboren 1991 in Wien, forscht am Institute for Strategic Dialogue in London zu Extremismus im Netz. Zu dem Thema berät sie auch zahlreiche Regierungsorganisationen und Polizeiorganen. In ihrem ersten Buch «Wut» (2017) zeigte sie durch verdeckte Recherchen, wie viele Gemeinsamkeiten rechtsradikale und islamistische Gruppen aufweisen.