Bernd Stegemann wurde 1967 geboren und ist Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Er war als Dramaturg an renommierten Bühnen tätig, zuletzt am Berliner Ensemble. Neben seiner Theaterarbeit veröffentlicht er gesellschaftskritische Essays und Bücher. In seinen Schriften setzt er sich unter anderem mit Ideologie, Öffentlichkeit und Moral auseinander.