Seit dem Lehrplan 21 gibt es in der Schweiz ein hybrides Modell. Im Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft» geht es unter anderem auch um Religionen, im Sinne von «teaching about religion».

Ergänzend gibt es an der Schule kirchlichen Religionsunterricht, der von den Kantonalkirchen verantwortet und das Personal von ihnen ausgebildet und bezahlt wird. Dieser Religionsunterricht ist freiwillig und wird nicht benotet. Der Ansatz ist, christliche Werte und Traditionen zur Sprache zu bringen, also «learning from religion».