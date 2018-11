Dr. Anna-Katharina Höpflinger, 1976, hat in Zürich Religionswissenschaft studiert. 2010 promovierte sie dort mit einer Arbeit über Drachenkampfmythen. Seit 2016 forscht und lehrt sie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihre Forschungsinteressen umfassen Geschlecht, Körper, Kleidung, Drachenmythen, Europäische Religionsgeschichte, Tod und Heavy Metal.