Das Land mit dem höchsten Frauenanteil im Parlament liegt nicht in Skandinavien, sondern in Afrika: Ruanda. Ein Paradies für Feministinnen, schreibt die Schweizer Journalistin Barbara Achermann in ihrem neuen Buch. Doch blendet sie einige Schattenseiten aus.

Barbara Achermann ist entsetzt, wie vor knapp 25 Jahren ein Genozid in Ruanda geschehen konnte. Aber sie ist beeindruckt, was Frauen in dem kleinen Land zwischen Kongo und Tansania seither geleistet haben.

Barbara Achermann Journalistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Barbara Achermann ist Redakteurin der Zeitschrift Annabelle. 2016 wurde sie für Ihre Reportage über Ruanda mit dem Schweizer Medienpreis Real21 ausgezeichnet.

Nach dem Genozid: Frauen packen an

Viele Männer waren tot, das Schicksal des Landes hing an den Frauen. Sie ergriffen die Initiative, obwohl selbst tief traumatisiert. Sie übernahmen Ämter, wurden Unternehmerinnen, Politikerinnen, Aktivistinnen.

So entstand das «Frauenwunderland Ruanda». Das Land, das mehr Frauen im Parlament hat als jedes andere Land auf der Welt.

Barbara Achermann porträtiert Frauen als gesellschaftliche und wirtschaftliche Stützen des Landes. Sie begeistert auch mit Geschichten aus dem prallen Leben.

Buchhinweis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: ©OSTKREUZ Espen Eichhöfer Barbara Achermann: Frauenwunderland. Die Erfolgsgeschichte von Ruanda. Reclam 2018.

Kunyaza – eine Sexualpraktik aus Ruanda

Die Geschichte von Kunyaza zum Beispiel, einer traditionellen Sexualpraktik. Expertin hierfür ist Vestine Dusabe. Sie ist Ruandas «Doktor Sommer».

Im Radio spricht sie über Sex, die Liebe und das Leben. Kunyaza bedeutet wörtlich übersetzt: die Frau «zum Pinkeln zu bringen». Es ist Thema in Liedern, Gedichten und in der indigenen Mythologie.

Natürlich solle die Frau feucht werden und im Bett Spass haben, berichtet Vestine Dusabe. Sie solle sich aber auch wertgeschätzt fühlen und zum Höhepunkt kommen.

«Frauenwunderland» übertreibt

Nimmt man Achermanns «Frauenwunderland» statt eines Reiseführers nach Ruanda mit, erhält man ein Gefühl für Land und Leute. Man erfährt etwas über Chancen, Sorgen und Hoffnungen der Bewohner des Landes.

Doch bisweilen wird der Buchtitel zum Verhängnis. So sehr «Frauenwunderland» beeindruckt: Wundergeschichten brauchen Übertreibungen.

Menschen in der Hauptstadt Kigali berichten auch: Ruanda sei ein Land der Fassaden. Mehr Schein als Sein. Bisweilen bekommt man den Eindruck, dass die Autorin Barbara Achermann einer Meistererzählung erliegt.

Sexologin lehnt Homosexualität ab

So fortschrittlich es zum Beispiel tönt, dass eine Frau im Radio Sexualität enttabuisiert und den sexuellen Notstand der Frauen beenden will – die Moderatorin und Sexologin Vestine Dusabe hat zum Teil krude Ansichten. Selbstbefriedigung lehnt sie ebenso ab wie Homosexualität.

Beides versucht sie in einer eigenen Praxis zu therapieren: «Masturbation führt dazu, dass Männer zu früh kommen. Der Penis wird durchs Handanlegen kleiner oder sie verlieren gar ihr bestes Stück.» Diese Schattenseiten spart Barbara Achermann in ihrem Buch aus.

Legende: Trügerische Idylle: Im Westen des Landes, unweit des Kiwusees, müssen tausende Flüchtlinge in Camps ausharren. SRF / Raphael Rauch

Kein Vorbild in der Flüchtlingspolitik

Etwas mehr Distanz wäre auch beim Thema Flüchtlinge wünschenswert gewesen. Die Autorin schreibt, Ruanda sei ein Vorbild in Sachen Flüchtlingspolitik. Flüchtlinge dürften in Ruanda arbeiten, studieren und sich frei bewegen. Das mag für einige zutreffen – nicht aber für die, die in den vielen Camps ausharren.

Etwa Flüchtlinge aus dem Kongo, die seit knapp 20 Jahren keine Perspektive haben. Arbeiten dürfen sie nicht, die Papiere fehlen. Erst vor ein paar Wochen demonstrierten sie gegen die unwürdigen Bedingungen – mit blutigen Folgen: Ruandische Beamte erschossen protestierende Flüchtlinge.

Afrika als Erfolgsgeschichte: Das beherrscht Barbara Achermann perfekt. Ihr Buch macht Lust auf Ruanda, es ist gut und flott geschrieben. Und wenn man sich nach Ruanda aufmacht, um sich sein eigenes Bild von dem Land der tausend Hügel zu machen, dann ist das durchaus im Sinne der Autorin.

Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Kultur Aktualität, 21.3.2018, 7:20 Uhr