Nina Burri (37) arbeitet als Fachperson für Unternehmen und Menschenrechte beim Hilfswerk «Brot für alle», wo sie regelmässig Menschenrechtsverstösse untersucht und dokumentiert. Zuvor war sie als Assistenz-Staatsanwältin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig.

Sie doktorierte zum Schutz von Medienschaffenden in bewaffneten Konflikten und ist auf internationales Strafrecht, humanitäres Völkerrecht und internationalen Menschenrechtsschutz spezialisiert. Neben ihrer Tätigkeit bei «Brot für alle» unterrichtet Nina Burri an der Universität St. Gallen und ist Rechtsanwältin in einer Anwaltskanzlei in Zürich.