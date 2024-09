4 / 4

Legende:

Karl Krüsi (1855–1925) arbeitet in Niederländisch-Indien auf Schweizer Plantagen. 1881 ersteht er eine eigene Plantage und benennt sie nach seiner Frau Mary. 1893 verkauft er sie. Mit dem vermögen baut er in Zürich die Villa Sumatra an der heutigen Sumatrastrasse.

Schweizerisches Nationalmuseum