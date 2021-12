Es gibt Gesetze, die Familien auseinanderreissen. Das sogenannte «Saisonnierstatut» war eines davon. Besonders zum Tragen kam es in der Nachkriegszeit, in den 1950er- bis 1980er-Jahren.

Die Schweiz lies damals dringend benötigte Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen. Zugleich wollte die Politik verhindern, dass sich die Menschen längerfristig niederlassen und eine Heimat finden. Der Familiennachzug wurde verboten oder erheblich erschwert.

«Dieses Gesetz hat uns Kinder illegalisiert», sagt Schriftstellerin und Musikerin Melinda Nadj Abonji. Dennoch habe sie lange gebraucht, um zu realisieren, dass es moralisch falsch gewesen sei.

Nadj Abonji ist Vorstandsmitglied des anfangs Oktober gegründeten Vereins «Tesoro». Er vertritt die Interessen der Familienmitglieder, die vom Schweizer Saisonnierstatut und Jahresaufenthalterstatut betroffen waren.

Erst, als ihre Eltern schon in die Schweiz gezogen waren, hätten sie realisiert, dass sie ihre Kinder nicht nachholen dürfen, erzählt die Autorin. «Plötzlich stand dieses Gesetz zwischen uns wie eine unüberwindbare Wand.»