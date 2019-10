Der Geschäftsführer der Digital Society Initiative an der Universität Zürich leitet die «Neuro-Ethics-Technology»-Forschungsgruppe am Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte. Er ist Initiator des «Moral Sensitivity»-Projekts des Schweizerischen Nationalfonds und massgeblich an der Entwicklung der «Serious Moral Games» beteiligt.