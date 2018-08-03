Um 12 Uhr steht die Sonne am höchsten und die Mittagszeit ist die heisseste Zeit des Tages – könnte man meinen. Stimmt aber nicht.

In Vivaldis «Sommer» aus den «Quattro Stagioni» spürt man die Mittagshitze förmlich flimmern. Sicherlich ist dieses Stück einer der vielen Gründe, warum sich dieser Irrtum der heissesten Zeit am Mittag im Volksmund einbrannte.

Heiss am Mittag, heisser am Vorabend

Zweifellos, die Mittagshitze im Sommer gibt es. Nur ist sie nicht, wie viele glauben, die heisseste Zeit des Tages. Die grösste Hitze an einem heissen Sommertag stellt sich erst am späten Nachmittag ein.

Legende: Fächer oder Sonnenhüte können auch bei Sonnenschein ein wenig Schatten spenden. EPA/ANDY RAIN

Dies hat zwei Gründe: Die grösste Brennkraft hat die Sonne, wenn sie im Zenit steht. Diesen erreicht sie in unseren Breitengraden im Hochsommer nicht etwa um zwölf Uhr mittags, sondern erst um circa halb zwei.

Thermometer klettert auch am Nachmittag

Der zweite Grund, wieso es erst am späten Nachmittag am heissesten wird, ist, dass Sonnenhöchststand nicht Maximaltemperatur heisst. Auch nach halb zwei heizt die Sonne den Boden weiter auf.

Bis die Erde erwärmt ist und die Hitze wieder in die Atmosphäre gelangt, dauert es nochmals gute zwei Stunden. Das Thermometer klettert erst um etwa 17 Uhr auf den höchsten Punkt. Am heissesten ist es also meistens erst am späten Nachmittag.