Ab Dienstag erwartet uns erneut eine Serie von Hitzetagen.

Ab Dienstag verbreitet 31 bis 36 Grad – voraussichtlich auch in der darauffolgenden Woche

Kaum Niederschlag, weitere Verschärfung der Trockenheit

Tropennächte im Tessin

Ab Donnerstag im Süden allmählich schwül, im Norden nur lokal

Ein kräftiges Atlantikhoch vor der Bretagne sorgt für trockenes und sehr warmes Wetter. Es schwächt sich zwar vorübergehend ab, aber das nächste Hoch steht bereits in den Startlöchern. Für die kommende Woche deutet sich eine erneute längere Hitzephase an. So entwickeln sich:

Höchstwerte

Im Mittelland erreichen die Temperaturen im langjährigen Durchschnitt um diese Zeit rund 24 Grad. Bereits heute ist es überdurchschnittlich warm, nächste Woche wird es heiss.

Legende: Voraussichtlich ab Dienstag bis nächste Woche heiss Die orangen Punkte zeigen die prognostizierten Höchstwerte. Der hellblaue Bereich gibt die Unsicherheit an. SRF Meteo

Vorerst ist die Luft im Norden eher trocken, aber die Taupunkte steigen stetig etwas an. Schwül wird es teils in leicht erhöhten Lagen oder nahe von Gewässern. Im Tessin wird die Schwüle im Verlauf des Donnerstags verbreitet spürbar.

Tiefstwerte

Auf der Alpennordseite gibt es zunächst kaum Tropennächte. Aufs Wochenende hin kühlt es in den Nächten langsam weniger gut ab. Es wird es vor allem in Städten, erhöhten Lagen und nahe von Seen lokal Tropennächte geben.

Anders im Tessin: Hier sinken die Temperaturen bereits jetzt gebietsweise nicht mehr unter 20 Grad.

Chance auf Regen

Die Natur bräuchte dringend Regen. Bis auf den Februar fiel dieses Jahr jeder Monat trockener als normal aus.

Legende: Am Wochenende steigt die Schauerneigung in den Alpen etwas an. Die hellen Balken zeigen die Unsicherheit. SRF Meteo

In den Alpen steigt die Schauerneigung ab dem Wochenende vielerorts an. Im Flachland wird es allerdings nur vereinzelt nass.