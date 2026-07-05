- Ab Dienstag verbreitet 31 bis 36 Grad – voraussichtlich auch in der darauffolgenden Woche
- Kaum Niederschlag, weitere Verschärfung der Trockenheit
- Tropennächte im Tessin
- Ab Donnerstag im Süden allmählich schwül, im Norden nur lokal
Ein kräftiges Atlantikhoch vor der Bretagne sorgt für trockenes und sehr warmes Wetter. Es schwächt sich zwar vorübergehend ab, aber das nächste Hoch steht bereits in den Startlöchern. Für die kommende Woche deutet sich eine erneute längere Hitzephase an. So entwickeln sich:
Höchstwerte
Im Mittelland erreichen die Temperaturen im langjährigen Durchschnitt um diese Zeit rund 24 Grad. Bereits heute ist es überdurchschnittlich warm, nächste Woche wird es heiss.
Vorerst ist die Luft im Norden eher trocken, aber die Taupunkte steigen stetig etwas an. Schwül wird es teils in leicht erhöhten Lagen oder nahe von Gewässern. Im Tessin wird die Schwüle im Verlauf des Donnerstags verbreitet spürbar.
Tiefstwerte
Auf der Alpennordseite gibt es zunächst kaum Tropennächte. Aufs Wochenende hin kühlt es in den Nächten langsam weniger gut ab. Es wird es vor allem in Städten, erhöhten Lagen und nahe von Seen lokal Tropennächte geben.
Anders im Tessin: Hier sinken die Temperaturen bereits jetzt gebietsweise nicht mehr unter 20 Grad.
Chance auf Regen
Die Natur bräuchte dringend Regen. Bis auf den Februar fiel dieses Jahr jeder Monat trockener als normal aus.
In den Alpen steigt die Schauerneigung ab dem Wochenende vielerorts an. Im Flachland wird es allerdings nur vereinzelt nass.