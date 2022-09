Die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) ist die Dachorganisation der in der Schweiz tätigen Psychologinnen und Psychologen. Jacqueline Frossard ist Vorstandsmitglied der FSP und Fachpsychologin für Psychotherapie. Sie war 20 Jahre in einer eigenen Praxis tätig und amtet heute als Gerichtspräsidentin am Gericht für fürsorgerische Unterbringungen Basel-Stadt.