Die indische Sozialanthropologin und Soziologin Shalini Randeria ist so globalisiert wie die Globalisierung selbst, die sie erforscht. Randeria spricht sieben Sprachen fliessend, zahlt in drei Ländern Steuern und lehrte an Universitäten rund um die Welt.

Gegenwärtig ist die polyglotte Wissenschaftlerin die Rektorin der Central European University in Wien, die 2019 auf Druck der ungarischen Regierung Viktor Orbán Budapest verlassen musste.

Sie interessiert sich für die kolonialen Wurzeln der Globalisierung und argumentiert, dass die Welt schon immer über Grenzen hinweg vernetzt gewesen sei.