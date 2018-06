Walter von Lucadou, geboren 1945, ist promovierter Psychologe und Physiker. Er betreibt eine eigene Beratungsstelle für Parapsychologische Phänomene, Link öffnet in einem neuen Fenster und ist davon überzeugt, dass sein Erklärungsansatz für Übersinnliches sich in Zukunft in der Wissenschaft durchstzen wird. Von Lucadou leitet Seminare und hält Vorträge, um die Parapsychologie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.