Slavoj Žižek mag die Provokation. Und so denkt er immer in Widersprüchen. Er möchte verwirren und zeigen, dass die Dinge eigentlich ganz anders sind. Aber wie sind sie denn wirklich? Wir haben den Scharfdenker und Schnellredner zu einigen Begriffen frei assoziieren lassen.

Slavoj Žižek – Popstar der Philosophie Box aufklappen Box zuklappen Slavoj Žižek (73) ist einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Philosophen der Gegenwart. In seinen nahezu 100 Büchern und journalistischen Texten vereint er Popkultur mit anspruchsvoller Theorie. Sein Themengebiet reicht von ideologiekritischen Filmanalysen, über Sex und Toiletten bis hin zum französischen Psychoanalytiker Jaques Lacan.

Schweiz. «Die Schweiz ist mein Lieblingsland in Europa. Wissen Sie warum? Es herrscht Ordnung! Als Linker hasse ich dieses ‹Du sollst die dreckigen Orte einer Stadt erkunden, dort gibt es Authentizität.› Ich möchte keine Authentizität. Ich möchte, dass die Dinge funktionieren!»

Krieg. «Es ist furchtbar, aber in der momentanen Situation bin ich gegen Pazifismus. Denn vergessen wir niemals: Aggressoren wollen immer Frieden. Und Frieden heisst, dass sie gewonnen haben.»

01:00:52 Video Slavoj Žižek – Die Revolution und das Reale Aus Sternstunde Philosophie vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Sex. «Ich glaube nicht an reinen Sex. Man braucht immer die Fantasie, denn allein mit dem Partner ist man nie. Viele stellen sich einen Beobachter oder eine Szene vor, in der sie interagieren wollen. Freuds Einsicht ist keineswegs, dass wir bei allem was wir machen über Sex nachdenken. Die wichtige Frage ist vielmehr: Worüber fantasieren wir, während wir Sex haben?»

Utopie. «Ich mag noch nicht mal über Utopien nachdenken. Denn egal wie gut gemeint sie sind: Es gibt eine Art Universalgesetz, dass alle Utopien in einen Albtraum umdrehen lässt. Heute geht es nicht um die grossen Visionen, sondern darum kleine Schritte zu machen und damit die Gesellschaft zu verändern.»

Glück. «Glück ist schlecht. Glück ist für Idioten. Ich glaube an Kreativität, an kreative Unzufriedenheit. Für mich ist Glück stille Dummheit. Man ist mit seinem limitierten Leben zufrieden. Es ist eine Art Kompromiss, und ich habe Angst davor glücklich zu sein»

Philosophie. «Es macht mich beruflich gesehen glücklich, in einer Zeit zu leben, in der Philosophie zum Teil des alltäglichen Lebens wird. Nehmen wir beispielsweise die Pandemie: Sollten wir Masken tragen, oder nicht. Beeinträchtigen sie unseren Freiheiten?

Das war implizit eine philosophische Debatte zur Frage, wieviel von unserem täglichen Leben, von unserem Verhalten, weggenommen werden kann, ohne dass es unsere Freiheit einschränkt. Ich denke, da traditionelle Weisheiten ihre Macht verlieren, müssen sich mehr und mehr Menschen mit philosophischen Fragen konfrontieren.»

Kapitalismus. «Das grösste Gesellschaftssystem in der gesamten menschlichen Geschichte. Wir müssen es überwinden, aber der einzige Weg dies zu erreichen, ist durch Kapitalismus»

Slavoj Žižek. «Nicht darstellbar. Schlimmer als der Tod.»

55:56 Video Slavoj Žižek: Nieder mit der Ideologie! Aus Sternstunde Philosophie vom 19.06.2016. abspielen. Laufzeit 55 Minuten 56 Sekunden.

Hoffnung. «Ich bin von Natur aus ein Pessimist. Das ist der einzige Weg die Hoffnung auf etwas Gutes aufrechtzuerhalten. Als Optimist, wird man die ganze Zeit enttäuscht. Als Pessimist aber geschieht dir von Zeit zu Zeit etwas Gutes.»

Liebe. «Liebe ist eine Katastrophe. Es ist die ultimative Festlegung auf eine Person, die du leidenschaftlich liebst. Es führt zu einer Vernachlässigung des Lebens und zu einer riesigen Katastrophe.»

Den Stichwortgeber gab Yves Bossart.