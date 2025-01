Dänemark hat sein Wappen geändert. Ist das ein Signal an Donald Trump, der ein Auge auf Grönland geworfen hat?

Trump und Grönland – was ist da los? Donald Trumps Sohn ist privat nach Grönland gereist. Das nahm Trump zum Anlass, um auf seinem Portal «Truth Social» zu posten: «Die Menschen in Grönland werden enorm davon profitieren, falls – und sobald – das Land Teil unserer Nation wird.» Bereits im Dezember, als Trump seinen Botschafter für Dänemark bekanntgab, schrieb er: «Der Besitz und die Kontrolle über Grönland ist absolut notwendig».

Grönland gehört zur dänischen Krone, es ist ein Vermächtnis aus der Kolonialzeit. Neu ist Trumps Schielen auf Grönland nicht. Bereits in seiner ersten Amtszeit sprach Trump davon, Grönland kaufen zu wollen.

Was hat das jetzt mit dem dänischen Wappen zu tun? Das dänische Königshaus gab anfangs Jahr bekannt, sein Wappen zu ändern, das erste Mal seit über 50 Jahren. Das neue Wappen stärke «den Stellenwert des Commonwealth», so König Frederik X. Beobachter und Journalistinnen sehen darin ein politisches Signal an Washington. Offiziell wurde das nicht bestätigt.

Auffällig: Der Eisbär, der für Grönland steht, bekommt mehr Platz. Auch der Widder, der für die Faröer steht, ist prominenter auf dem neuen Wappen zu sehen. In seiner Neujahrsansprache hob König Frederik X. die Bedeutung Grönlands hervor: «Von der dänischen Minderheit in Südschleswig bis hin zu Grönland. Wir gehören zusammen.»

Legende: Im neuen dänischen Wappen (rechts) ist der Eisbär deutlich grösser als in der alten Fassung (links). Kongehuset

Wappenänderung als politisches Signal – gab es das schon mal? «Mir ist in den letzten Jahrzehnten kein Beispiel bekannt, in dem ein Wappen geändert wurde, um eine politische Message zu senden», sagt Cédric Delapraz von der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft. Dass Wappen mit der Zeit gehen, sei normal. In Grossbritannien etwa ist es Formsache, dass das Wappen bei einem neuen König minim angepasst wird.

Wie einfach lassen sich die Wappen ändern? «Das ist sehr unkompliziert», sagt Delapraz. «Es handelt sich nicht um ein Gesetz.» Übereinstimmen müssen lediglich die heraldische Gesellschaft und die jeweilige Monarchie. Kreative Grenzen gibt es keine: «Alles ist möglich», so Delapraz. «Kanadas ehemalige Generalgouverneurin hatte eine Art Engelsflügel in ihrem Wappen.»

Und nun? Ob die Änderung des Wappens wirklich mit Trumps Aussagen zu tun hat, ist unklar. Die Symbolik scheint offensichtlich, aber wohl auch wirkungsarm: «Weltweit ist das Interesse an Heraldik relativ klein», so Delapraz. Er vermutet, dass Dänemark eher die grönländischen Leute anerkennend adressieren wollte. Dort finden diesen Frühling Parlamentswahlen statt.