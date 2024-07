Kein Swiftie? Macht nichts! Unser Quiz liefert die besten Funfacts, wenn die Schweiz im Swift-Fieber ist. Ready for it?

«The Eras Tour» in der Schweiz

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Taylor Swift spielt ihre allerersten Schweizer Konzerte am 9. und 10. Juli in Zürich im Rahmen ihrer Welttournee «The Eras Tour». Ob ihr euch auf die Show freut oder einfach in der Kaffeepause mitreden möchtet: Testet euer Wissen im Quiz über Swift von A wie Autounfall bis Z wie Zenit.