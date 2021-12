Der kontroverse Theologe Ekkehard Stegemann ist in Basel verstorben. Er wurde 76 Jahre alt. Stegemann stammte ursprünglich aus Deutschland und wirkte 28 Jahre lang als Professor für das Neues Testament an der Universität Basel.

Der breiteren Öffentlichkeit wurde Stegemann bekannt, weil er stets und vehement gegen Israelkritik und Antisemitismus Stellung bezog.