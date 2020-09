Tibetischer Buddhismus

Der Buddhismus gelangte erst etwa im 7. Jahrhundert von Indien nach Tibet und vermischte sich dort mit der damals vorherrschenden, animistisch geprägten Bönreligion.

Diese Neuprägung führte zu einem eigenständigen, tibetischen Buddhismus. Der tibetische Buddhismus ist hierarchisch organisiert und wird gemeinhin in vier verschiedene Schulen eingeteilt, wobei der Dalai Lama der Kopf der Gelugpa-Schule ist.

So wird der tibetische Buddhismus auch stark durch die einzelnen Klöster getragen, die von den Laien finanziert und unterstützt werden. Seine Verbreitung findet er nebst Tibet in Ladakh, Bhutan, Nordnepal, in West- und Nordchina, in der Mongolei und bei den mongolischen Völkern Russlands.

Die Institution des wiedergeborenen Lehrers, oftmals Rinpoche genannt, ist dabei einzigartig für den tibetischen Buddhismus.