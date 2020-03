Jan Mohnhaupt wurde 1983 im Ruhrgebiet geboren. Er ist als freier Journalist und Autor für verschiedene Magazine und Zeitungen wie Spiegel Online, Zeit Online und P.M. History tätig. 2017 erschien im Hanser Verlag sein Buch Der Zoo der Anderen, Link öffnet in einem neuen Fenster, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Er lebt und arbeitet in Magdeburg.