Die Kosten für eine Anpassung der äusseren Geschlechtsmerkmale werden in der Regel von der Grundversicherung übernommen. Wie auch bei anderen medizinischen Eingriffen muss dafür eine ärztliche Diagnose vorliegen. Die Krankenkassen verlangen meist zusätzlich eine zweijährige Beobachtungsphase, in der Betroffene in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung sein müssen.



Es gibt dabei kein Mindestalter, sondern es zählt die Zurechnungsfähigkeit. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden die Kosten für die psychologische bzw. psychiatrische Betreuung, die Hormonbehandlung und die Operation übernommen. Die Realität sehe jedoch oft anders aus, sagt Alecs Recher, Rechtsberater des Transgender Networks. Oft würden Krankenkassen die Kosten nicht tragen wollen. Die Begründungen seien häufig undurchsichtig. In diesem Bereich sieht Recher am meisten Handlungsbedarf, um Transmenschen in der Schweiz besser zu unterstützen.