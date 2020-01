Eva Weber-Guskar arbeitet mit Schwerpunkten in der Ethik, der Philosophie der Gefühle und der philosophischen Anthropologie an der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat sich mit einem Buch über Menschenwürde habilitiert und ihre Doktorarbeit zum Thema «Die Klarheit der Gefühle. Was es heisst, Emotionen zu verstehen» geschrieben. Ihre neusten Projekte widmen sich den zeitlichen Aspekten des guten Lebens und ethischen Fragen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz.