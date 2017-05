Abt Phrathep Kittimoli

Phrathep Kittimoli war von 1988 bis 1995 Abt im provisorischen Kloster in Bassersdorf. Er leitet seit 1996 den Tempel in Gretzenbach. Phrathep Kittimoli war zusammen mit Abt Phraphuttiwongsamuni für die Abklärungen über den Bedarf nach einem thailändischen Kloster in der Schweiz zuständig.