Legende: Roman Schell auf dem Polizeirevier in St.Petersburg. Roman Schell

Der deutsch-russische Doppelbürger Roman Schell berichtet als freier Journalist und Filmemacher für den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus Osteuropa. Derzeit befindet er sich in Deutschland.

SRF: Sie wurden während der Dreharbeiten festgenommen. Was ist passiert?



Roman Schell: Wir wurden mit einem Strafverfahren bedroht. Es wurde gesagt, es sei ein

politischer Fall. Ich hatte grosse Angst, denn ich war drei Monate lang an der ostukrainischen Front. Ich hatte Angst, dass die Russen das herausfinden. Dafür hätte ich im Knast landen können. Die Russen hätten das als Diskreditierung aufgefasst.



Was geschah danach?



Der russische Geheimdienst drohte mir, ich würde im Knast landen, wenn ich weiter filme. Ich nahm diese Drohung sehr ernst. Die Polizei kam am nächsten Tag an meine Haustür. Da war ich aber schon an der russisch-lettischen Grenze und konnte das Land verlassen. Mein Handy wurde mir weggenommen, auch die Daten. Sie wollten auf keinen Fall, dass die Welt diese Bilder sieht.



Sie sind Doppelbürger von Russland und Deutschland. Bestand die Gefahr, dass Sie eingezogen werden?



Damit haben sie uns gedroht. Die grösste Bedrohung war, in die Armee eingezogen zu werden. Sie wollten mich zur Verantwortung ziehen für die Dinge, die ich in der Ukraine getan hatte. Ich bin in Russland ein Staatsfeind. Ich wandte mich an die Polizei hier in Deutschland, um Schutz zu bekommen. Das alles ist noch in Diskussion. Der Geheimdienst hat lange Arme. Sie verzeihen solche Sachen eigenen Staatsbürgern nicht.



Sie haben die Mitglieder von «YAV» in einem absoluten Ausnahmezustand erlebt. Was haben Sie von ihnen gelernt?



Ich habe gelernt, zu leben. Die Menschen trauen sich, zu leben. Sie wollen weitermachen.



Werden Sie zurückkehren?



Ich kann nicht mehr zurück. Ich werde sofort festgenommen an der Grenze. Ich bin weiterhin dran, die Künstlergruppe schickt mir Bilder und Videos von ihren Aktionen. Ich möchte Künstlerinnen und Künstler aus Russland in Deutschland und Lettland begleiten. Mehrere Freunde versuchen, Russland zu verlassen, aber sie wisse nicht wie. Die Mobilmachung läuft. Ich versuche alle, so gut ich kann, zu unterstützen.



Das Gespräch führte Nino Gadient.