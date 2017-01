Ein Beispiel

Der Informatiker Jonas Müller arbeitet für eine NGO in Schweden. Dann nimmt er eine Stelle in der Schweiz an, wo er mehr verdient und damit mehr spenden kann. Schliesslich wechselt er in die Finanzindustrie. Er verdient noch mehr – und spendet jetzt mehrere 10'000 Franken pro Jahr: «Ich schaue, was ich zum Leben brauche. Den Rest spende ich.»