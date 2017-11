29.10.2017 11:00

Vor 500 Jahren hat Martin Luther gegen Papst und Kirche gewettert. Sein Gewissen wollte es so. Welches Erbe hat er damit in unserer Kultur hinterlassen? Yves Bossart spricht mit den evangelischen Theologinnen Margot Käßmann und Christina Aus der Au über die Aktualität von Luther, Zwingli und Co.