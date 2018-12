Einblick in Männerseelen

Was ist ein richtiger Mann? Filmautor Luzius Wespe will es herausfinden. Auf seinem Weg stolpert er mit der Kamera über Jäger, die keine Beute machen, Offroad-Abenteurer, die nicht in den Rückspiegel schauen, Ex-Verlobte auf Ich-Suche und schlussendlich über sich selbst.