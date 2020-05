Kriegsende! Der 8. Mai 1945 in der Schweiz

Der 8. Mai 1945 ist ein strahlend sonniger Tag. Aus dem Radio hören die Menschen in der Schweiz die Nachricht von der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Am Abend läuten im Land die Glocken, und in Kantonsparlamenten finden Dankesgottesdienste statt.

Das Kriegsende hatte viele Schauplätze. Davon erzählt der Film «Kriegsende! Der 8. Mai 1945 in der Schweiz» (NZZ Format) von Christian Thumshirn und Gabriel Heim mit Zeitzeugen, Tondokumenten und bisher nicht veröffentlichten Archivfunden.