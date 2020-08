Alchemie

Die Alchemie ist die wohl bekannteste «Geheimwissenschaft» der Frühen Neuzeit, aber vielleicht auch die am meisten missverstandene. Viele verbinden mit dem Begriff die Vorstellung von betrügerischer Goldmacherei. Doch längst nicht allen Alchemisten ging es um die Herstellung von Gold, und diejenigen, die doch diesem Ziel nachjagten, hatten keineswegs von vornherein betrügerische Absichten.

Historisch betrachtet umfasst der Begriff Alchemie eine Fülle von Wissensfeldern und -praktiken, etwa die sogenannte «Praktische Alchemie» (die sich u.a. metallurgischen Themen widmete) ebenso wie die medizinische Alchemie («Iatrochemie»). Was die meisten Alchemisten gemeinsam hatten, war, dass sie ihr Wissen tendenziell geheim hielten – nicht aus unlauteren Motiven, sondern weil sie ihr Wissen als von Gott geschenkt betrachteten und daraus ein besonderes Verantwortungsbewusstsein ableiteten.

Staatsgeheimnisse («arcana imperii»)

Die Idee der Staatsgeheimnisse war zentral im politischen Leben Europas im Zeitalter der Renaissance. Der Begriff der «arcana imperii», wurde zum Schlagwort der politischen Theorie des 16. und 17. Jahrhunderts – und zur Rechtfertigung für Herrscher und Regierungen, politisches Wissen und Handeln der Geheimhaltung zu unterwerfen.

Es wäre aber zu kurz gegriffen, hinter der Arkanpolitik des frühneuzeitlichen Staates lediglich gewissenlose Machtpolitik zu wittern. Vielmehr wurde die Geheimhaltung als eine ethische Aufgabe des Herrschers und seiner Vertrauten betrachtet. Das Wechselspiel von Religion und Politik war von grosser Bedeutung: Prominente Theologen argumentierten, dass Gottes Handeln geheimnisvoll und nicht zu ergründen sei – eine wichtige Legitimation für das geheime Handeln von Herrschern, die von Gottes Gnaden regierten.

Geheimschriften

Eng verbunden mit der Idee der «arcana imperii» ist das Aufkommen von Geheimschriften. In der antiken und mittelalterlichen Korrespondenz waren Verschlüsselungsmethoden noch relativ selten angewandt worden. In Italien kam die verstärkte Beschäftigung mit Chiffren um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Gang.

Als einflussreich sollte sich auch auf diesem Gebiet der berühmte Staatsphilosoph Niccolò Machiavelli erweisen. Machiavelli erwähnte in seinem Werk die Nützlichkeit verschlüsselter Botschaften für den Fürsten und gab damit der Beschäftigung mit der Kryptografie Auftrieb.

Eine weitere wichtige Neuerung war seit der Mitte des 15. Jahrhundert die Entstehung eines ständigen Gesandtenwesens und der Diplomatie – Bereiche, in denen Geheimhaltung und Diskretion quasi zum Beruf gehörten.

Geheimnisprofessoren

Die Berufsbezeichnung war in der Frühen Neuzeit gebräuchlich und wurde respektvoll benutzt. Geheimnisprofessoren waren oftmals ausgewiesene Experten in Bereichen wie der Alchemie, der Naturphilosophie, Medizin, Magie und religiösen Mystik. Ein Paradebeispiel ist der neapolitanische Adlige Giovan Battista Della Porta (1535–1615), der in seiner Heimatstadt sogar eine «Geheimnisakademie» (Accademia de’ Secreti) begründete.

(Daniel Jütte)