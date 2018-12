Charles Schumann verliess mit 17 das bischöfliche Gymnasium in Regensburg, arbeitete beim Bundesgrenzschutz, besuchte eine Hotelfachschule in der Schweiz, holte sein Abitur nach, studierte Politik und Publizistik in München und wurde Barmann.

1982 eröffnete er das legendäre «Schumann’s» an der Maximilianstrasse in München: Treffpunkt für Berühmtheiten, Sternchen, Schickeria und Menschen, die all das nicht sind.

Schumanns Barbücher verkauften sich weltweit 350'000 Mal. Er hat einen Dokumentarfilm, Link öffnet in einem neuen Fenster über ein paar wenige Bars dieser Welt gedreht, er modelt seit vielen Jahren, boxt leidenschaftlich, «weil man sich da nicht selbst belügen kann».

Wenn er tagsüber im Schumann’s ist, schält er hinterm Haus Kartoffeln. Seine Bratkartoffeln sind legendär. Ein Geheimnis gebe es bei der Zubereitung nicht, aber nur er könne sie machen.