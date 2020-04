1. Geteiltes Meer: Tsunami oder Sturm?

Legende: Übermenschlich! Moses soll das Meer geteilt haben. Wissenschaftler bezweifeln das. Getty Images / DEA / A. DAGLI ORTI

Die Bibel ist voller Wunder. Eines hat es Wissenschaftlern besonders angetan: die Teilung des Meeres. Ein starker Ostwind treibt das Meer auseinander. Die Israeliten durchqueren es trockenen Fusses. Die sie verfolgenden Ägypter ertrinken im zurückschwappenden Wasser.

Frei erfunden? Nicht unbedingt, meinen Forscher, aber auch kein göttliches Wunder. Manche vermuten, dass ein Tsunami dahintersteckt. Andere glauben, es müssten – wie im Alten Testament beschrieben – Winde im Spiel gewesen sein.

Simulationen haben gezeigt: Ein starker Wind kann tatsächlich eine mehrere Kilometer lange Passage für einige Stunden trockenlegen. Laut Berechnungen könnte ein solcher Sturm alle 1000 Jahre auftreten – selten genug, um als Wunder durchzugehen.

2. Durstige Götterstatuen

Legende: Da hat jemand mächtig Durst! Diesen kann man mit dem sogenannten Kapillareffekt erklären. MUFTY MUNIR / AFP

Im September 1995 trank die Statue des Gottes Ganesha plötzlich Milch. Was in einem Hindu-Tempel im indischen Delhi geschah, schien sich schnell zu verbreiten. Bald hielten Gläubige auf der ganzen Welt Löffel mit Milch an die Stosszähne des elefantenköpfigen Gottes. Und die Flüssigkeit verschwand.

Wissenschaftler erklären das Wunder mit dem Kapillareffekt: Die Tendenz von Flüssigkeiten, in enge Röhren aufzusteigen, lässt die porösen Statuen die Milch aufsaugen.

Hinzu kommt eine Art Massenhysterie und der «Confirmation Bias» – ein psychologischer Effekt, bei dem Menschen wahrnehmen, was ihre Erwartungen bestätigt.

3. Wundersame Meereswesen

Legende: Meerjungfrau? Christoph Kolumbus hat wohl doch eher Seekühe gesehen. Imago images / imagebroker

Meerjungfrauen, Sirenen, Wassermänner: Hin und wieder berichten Seeleute, dass ihnen die wundersamen Wesen aus Mythologie und Märchen begegnet sind.

Auch Christoph Kolumbus sah angeblich in der Karibik Meerjungfrauen. Die seien aber nicht so schön, wie man ihnen nachsagt, schrieb er. Kein Wunder: Kolumbus sah wohl Seekühe. Die mit den Elefanten verwandten Meeressäuger ähneln Robben – und sind eher plumpe als elegante Erscheinungen.

Auch bei anderen Sichtungen vermutet man Robben, Walrosse und ähnliche Tiere – eventuell gepaart mit dem physikalischen Phänomen der Lichtbrechung, das wie bei einer Fata Morgana zu einer Bildverzerrung führt.

4. Wenn Tumore plötzlich schrumpfen

Legende: Auf einmal geheilt: Tumore können zwar verschwinden, ein Wunder steckt da aber nicht dahinter. Getty Images / Cavan Images

Unheilbare Krankheiten, die ohne wirksame Therapie verschwinden? Das kommt vor, ist aber extrem selten. Mediziner sprechen von einer Spontanheilung.

Bei Krebs beginnt es damit, dass sich ein Tumor zurückbildet und sogar verschwindet – ohne, dass eine Behandlung Wirkung gezeigt hätte. Ein Tumor kann aber auch plötzlich wieder wachsen. Als geheilt gilt ein Patient erst, wenn er mindestens fünf Jahre später noch gesund ist.

Wie kommt es zu den sehr seltenen Tumorrückbildungen? Wissenschaftler vermuten, dass das Immunsystem plötzlich aktiv wird und es schafft, Krebszellen zu zerstören. Was das Immunsystem aktiviert, ist allerdings unklar. Eventuell spielen Infektionen eine Rolle.

5. Kahle Kreise im Grasland

Legende: Ging da ein Gott? Einige Forscher vermuten, dass starker Regen und Verdunstung solche Kreise hervorbringen. Imago images / imagebroker

Die kreisrunden kahlen Stellen in der trockenen namibischen Graslandschaft seien Fussabdrücke von Göttern, heisst es in den Mythen des lokalen Himba-Volkes.

Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler zu klären, wie die sogenannten Feenkreise entstehen. Einige vermuten, dass unterirdisch lebende Termiten die Gebilde erschaffen. Andere, dass starker Regen und Verdunstung verantwortlich sind. Wieder andere, dass Gase oder giftige Pflanzenreste das Graswachstum behindern.

Eine Hypothese sieht den Grund im Kampf der Pflanzen um Wasser und Nährstoffe: Die Gräser verteilen sich im Kreis, weil so alle gleichermassen Zugang zu den knappen Ressourcen haben.

Erklärungsansätze gibt es viele. Aber eine eindeutige Antwort, wie die Feenkreise entstehen, fehlt bis heute.