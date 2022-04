Legende: Amber Bracken mit «Kamloops Residential School» Die roten Kleider auf den Kreuzen sollen an die verstorbenen Kinder der Kamloops Residential School erinnern. Die Schule wurde einst gegründet, um indigene Kinder zu assimilieren. Amber Bracken/The New York Times

Die World Press Photo Foundation hat heute die vier Gewinner des World Press Photo Contest 2022 gekürt. Eine Jury wählte die besten Fotos aus insgesamt 64'823 Einreichungen von über 4'000 Fotografen und Fotografinnen aus 130 Ländern.

Über «Kamloops Residential School», das Bild der kanadischen Fotografin Amber Bracken, das jetzt als Pressefoto des Jahres ausgezeichnet wurde, sagt die Jury-Vorsitzende Rena Effendi: «Es ist die Art Bild, die sich in Gedächtnis brennt. Es löst eine sinnliche Reaktion aus».

Die Kleider auf dem Foto erinnern an 215 indigene Kinder, deren sterbliche Überreste im vergangenen Jahr in der Nähe einer ehemaligen katholischen Internatsschule in Kanada gefunden wurden.

Die Gewinner der drei anderen globalen Kategorien:

Kategorie «Story of the Year»

Die Kategorie «Beste Story des Jahres» ehrt Bilder zu einer bestimmten Geschichte, die für Aufsehen gesorgt hat.

Legende: Matthew Abbott mit «Saving Forests with Fire» Seit Zehntausenden von Jahren haben die Aborigines das Land strategisch abgebrannt, um die Landschaft zu bewirtschaften und ausser Kontrolle geratene Brände zu verhindern. Matthew Abbott/National Geographic/Panos Pictures

Kategorie «Long-Term Project Award»

Hier wird ein Projekt zu einem einzigen Thema gewürdigt, das über mindestens drei verschiedene Jahre hinweg durchgeführt wurde.

Legende: Lalo de Almeida mit «Amazonian Dystopia» Munduruku-Indianer stellen sich am Flughafen Altamira an, nachdem sie gegen den Bau des Belo Monte-Damms am Xingu-Fluss protestiert haben. Lalo de Almeida for Folha de São Paulo/​Panos Pictures

Kategorie «Open Format Award»

In dieser Kategorie sind auch multimediale Einreichungen willkommen: Panoramen, Fotocollagen, interaktive Dokumentationen mittels VR-Technik und Dokumentarvideos von bis zu 15 Minuten.

Legende: Isadora Romero mit «Blood is a Seed» In ihrem aus Fotos komponierten Video hinterfragt Isadora Romero mit persönlichen Geschichten Themen wie Immigration, Kolonisierung und den damit verbundenen Verlust an Wissen. Isadora Romero/ Ecuador